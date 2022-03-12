Роскосмос направит партнерам по МКС требования снять санкции

«Государственная корпорация по космической деятельности направляет письменные обращения руководству NASA , Канадского и Европейского космических агентств с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Ранее он сообщал о расширении ограничительных мер против государственной корпорации: в санкционный список США были внесены ещё три предприятия, которые производят межконтинентальные баллистические ракеты и топливо.