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54 минуты назад

Роскосмос направит партнёрам по МКС требования снять санкции

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 1

Введённые против госкорпорации ограничения незаконны, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Роскосмос направит партнерам по МКС требования снять санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Государственная корпорация по космической деятельности направляет письменные обращения руководству NASA, Канадского и Европейского космических агентств с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Ранее он сообщал о расширении ограничительных мер против государственной корпорации: в санкционный список США были внесены ещё три предприятия, которые производят межконтинентальные баллистические ракеты и топливо.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,
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