На Западе массово вводят цензуру против России

На Западе действует более 80 ограничений в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

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«К настоящему времени действует 85 ограничений, связанных с цензурой в отношении российских СМИ, политических, общественных деятелей и организаций, а также отдельных программ со стороны иностранных площадок», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит РИА «Новости».

Так, на YouTube 36 каналов попали под цензуру Запада. В Facebook выявили 18 инцидентов, а в Instagram — 13. Меньше всего цензурированного контента в Twitter (9), TikTok (7) и Google (2).