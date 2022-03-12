Назван способ затормозить выбросы углерода

Группа международных ученых под руководством авторов из Кембриджского университета нашла новый способ затормозить выбросы углерода в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию в мире. Для этого они предлагают переместить сельскохозяйственные точки в более подходящие места. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications Earth & Environment.

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Специалисты разработали карту, в которую внесли основные области, наиболее выгодные для сельского хозяйства не только в экономическом плане, но и в экологическом. Она затрагивает и предлагает оптимизировать такие факторы как максимальная урожайность, количество используемой пресной воды, выбросы углерода, а также биоразнообразие.

Переосмысленная карта мирового сельского хозяйства предлагает активно использовать области среднего запада США и южнее пустыни Сахара. Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию огромные территории в Европе и Индии. По расчетам исследователей, эта система перераспределения сельскохозяйственных угодий позволит сократить вредные выбросы углерода на 71 процент (в случае возвращения естественных площадей лесов). Это эквивалентно 20 годам текущих выбросов CO2.

Ученые считают, что распаханные землю могут быстро вернуться в первоначальное состояние, восстановив нормальную циркуляцию углерода и полное биоразнообразие в течении нескольких десятилетий.