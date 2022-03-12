Определены растения-«неудачники» из-за глобального потепления

«Это не перспектива на будущее, это то, что происходит прямо сейчас. Я думаю, что это тревожный сигнал, который мы пытаемся всем подать. Это то, что мы могли бы немного замедлить, но это происходит», — заявил один из авторов исследования, ботаник Джон Кресс.