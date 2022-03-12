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52 минуты назад

Больше тысячи блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России

Lenta.ruLenta.ru

Почти 1100 блогеров-миллионников пострадают от закрытия Instagram в России, заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Больше тысячи блогеров пострадают от закрытия Instagram в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Блогеров с подписками от 100 тыс до 1 млн в России - 18,5 тыс, 10-100 тыс подписчиков - 255 тыс. По словам эксперта, после закрытия доступа к Instagram аудитория соцсети устремится во "ВКонтакт" и Telegram. При этом "ВКонтакте" - в приоритете из-за сторис. Глава Instagram Адам Моззери при этом счел "неправильным" решение отрезать "80 млн в России друг от друга и от остального мира".

Ранее Зыков заявил, что перспективы блогерства в Instagram теперь под большим вопросом, скорее всего, блогерам придется идти на биржу труда, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Он рассказал «Ленте.ру» о том, с какими проблемами столкнутся в индустрии после блокировки соцсети.

Ранее Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к социальной сети Instagram, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении американской компании Meta Platforms в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.

Наука и техника,Владимир Зыков,Следственный комитет,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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