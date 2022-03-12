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1 час назад

Ученые: Бактерии в кишечнике человека могут влиять на его личность

Российская ГазетаРоссийская Газета

Новое исследование показало, что бактерии в кишечнике человека, которые отвечают за расщепление пищи, могут влиять на его личность. Исследователи из университета Кларксона в Потсдаме в штате Нью-Йорк обнаружили, что кишечный микробиом и метаболические факторы могут влиять на уровень энергии человека, усталость и его повседневную жизнь.

Ученые: Бактерии в кишечнике человека могут влиять на его личность
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа ученых обнаружила, что отдельные бактерии тесно связаны с одной из четырех определенных черт личности, которыми может обладать человек. Как и личность человека, кишечный микробиом не часто меняется, но прием антибиотиков или других лекарств, которые могут изменить бактерии в организме, может в результате изменить поведение человека, сообщает Daily Mail. По словам доктора Али Булани, ведущего исследователя и профессора физиотерапии в Кларксоне, эти результаты подтверждают прежние выводы ученых о том, что чувство энергии связано с метаболическими процессами, а чувство усталости - с воспалительными процессами

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Исследователи использовали данные, полученные от 20 участников эксперимента. Каждый из участников ранее принимал участие в исследованиях здоровья микробиома под руководством доктора Булани, и все они были проверены, чтобы убедиться, что они не использовали лекарство, которое могло бы повлиять на их микробиом. Используя образцы стула, ученые исследовали уровни различных бактерий у каждого из участников.

Они также были опрошены по четырем чертам, которые, по мнению Булани, являются основой индивидуальной психической энергии, умственной усталости, физической энергии и физической усталости. Исследователи установили сильную взаимосвязь между определенными чертами и определенными бактериями, обнаруженными в микробиоме каждого человека.

Эксперты давно предполагают, что такие лекарства, как антибиотики, воздействующие на кишечные бактерии человека, могут воздействовать на людей, страдающих расстройствами личности. Внутренние процессы в организме человека могут утомить его или наполнить энергией. Уровни энергии и усталости могут влиять на то, как человек реагирует на раздражители извне, которые могут формировать основу личности.

В 2016 году исследователи из университета Джона Хопкинса обнаружили, что лечение антибиотиками может изменить микробиом кишечника человека и, как следствие, нанести вред людям, страдающим психическими расстройствами.

Наука и техника,Джон Хопкинс,
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