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28 минут назад

У какого народа почти не бывает старческого слабоумия

Ferra.ruFerra.ru

Пока учёные не до конца знают, почему у людей развивается болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, и что можно сделать, чтобы это предотвратить. Благодаря последнему исследованию стало понятно, что некоторые подсказки можно найти среди коренных жителей, живущих в тропических лесах Амазонки.

У какого народа почти не бывает старческого слабоумия
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Оказалось, что два местных племени имеют одни из самых низких показателей слабоумия в мире. Исследователи изучили две группы людей из Амазонии: народ цимане и мосетен. Было обнаружено, что уровень деменции среди пожилых людей там составляет всего около 1%. Для сравнения: в США этот показатель достигает 11% среди жителей в возрасте 65 лет и старше.

Учёные отметили, что что-то в доиндустриальном и естественном образе жизни защищает пожилых представителей цимане и мосетен от слабоумия.

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