У какого народа почти не бывает старческого слабоумия

Пока учёные не до конца знают, почему у людей развивается болезнь Альцгеймера и другие формы деменции, и что можно сделать, чтобы это предотвратить. Благодаря последнему исследованию стало понятно, что некоторые подсказки можно найти среди коренных жителей, живущих в тропических лесах Амазонки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Оказалось, что два местных племени имеют одни из самых низких показателей слабоумия в мире. Исследователи изучили две группы людей из Амазонии: народ цимане и мосетен. Было обнаружено, что уровень деменции среди пожилых людей там составляет всего около 1%. Для сравнения: в США этот показатель достигает 11% среди жителей в возрасте 65 лет и старше.