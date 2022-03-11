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55 минут назад

В Meta высказались о русофобии в Facebook и Instagram

Lenta.ruLenta.ruиещё 7

В американской компании Meta Platforms высказались о новой политике социальных сетей Facebook и Instagram в отношении россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В Meta высказались о русофобии в Facebook и Instagram
Фото: ReutersReuters

«Новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине, позволяя местным пользователям "высказывать гнев" в адрес войск России», — заявили в Meta.

Об изменении политики компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, стало известно из письма модераторам этих площадок, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. В послании говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян.

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