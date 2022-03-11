YouTube заблокирует российские государственные СМИ

"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - говорится в заявлении видеохостинга, опубликованном на странице YouTubeInsider в Twitter.