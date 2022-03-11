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9 минут назад

YouTube объявил о блокировке российских аккаунтов СМИ, финансируемых государством

ТАССТАСС

Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, в пятницу объявил о немедленной блокировке аккаунтов российских средств массовой информации, которые финансируются государством.

YouTube заблокирует российские государственные СМИ
Фото: © AnaLysiSStudiO/Shutterstock/FOTODOM© AnaLysiSStudiO/Shutterstock/FOTODOM

"Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать", - говорится в заявлении видеохостинга, опубликованном на странице YouTubeInsider в Twitter.

Как отмечается, YouTube также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

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