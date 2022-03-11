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1 час назад

Доступ к Instagram в России будет ограничен с 14 марта

Москва24Москва24

Доступ к Instagram в России будет ограничен с 14 марта. О соответствующем решении объявил Роскомнадзор.

Названа дата блокировки Instagram в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что решение принято после заявления компании Meta Platforms Inc разрешить размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских граждан.

"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта", – говорится в сообщении надзорного органа.

Уточняется, что для пользователей предусмотрят дополнительные 48 часов переходного периода.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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