Названа дата блокировки Instagram в России

Доступ к Instagram в России будет ограничен с 14 марта. О соответствующем решении объявил Роскомнадзор.
Отмечается, что решение принято после заявления компании Meta Platforms Inc разрешить размещать в соцсетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских граждан.
"Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта", – говорится в сообщении надзорного органа.
Уточняется, что для пользователей предусмотрят дополнительные 48 часов переходного периода.