«ВКонтакте» запускает программу поддержки авторов «Клипов» с бюджетом 100 млн рублей

Платформа коротких вертикальных видео «Клипы ВКонтакте» запускает масштабную программу грантов для поддержки создателей контента, сообщает пресс-служба соцсети.
В компании отмечают, что программа поддержки была разработана в ответ на рекордный рост интереса авторов к платформе. Принять участие в ней смогут все пользователи «Клипов». Так, на площадке теперь появится рейтинг клиперов, который будет формироваться по количеству просмотров. По итогам кампании лучшие авторы получат выплаты из общего бюджета в 100 миллионов рублей.
«Мы запускаем масштабную программу грантов для поддержки авторов «Клипов ВКонтакте». Для многих клиперов создание роликов уже давно стало основным источником дохода. Мы хотим поддержать их творчество и выделяем 100 миллионов рублей. Лучшие авторы клипов попадут в топ-рейтинг и разделят общий призовой фонд. По окончании этой программы мы планируем сформировать план по развитию и созданию новых инструментов монетизации для авторов «Клипов ВКонтакте», — рассказала CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.
Программа стартует 11 марта и продлится два месяца. Чтобы принять в ней участие, нужно заполнить анкету и снять клип-визитку о себе и своем творчестве. После обработки заявки можно просто публиковать привычный контент вертикального формата: в зачет пойдут все загруженные видео.
Кампания состоит из двух этапов. В конце каждого месяца команда «Клипов» будет подводить итоги и составлять рейтинги лучших клиперов по общему количеству просмотров. За топом можно будет следить на вкладке «Тренды» в сервисе.
«Учитываются только оригинальные вертикальные видео хорошего качества, которые ранее не публиковались на других площадках и не нарушают авторские права», — говорится в сообщении соцсети.
Кроме того, команда «Клипов» будет отслеживать накрутки и продвижение роликов с помощью рекламы — засчитываются только органические уникальные просмотры. Авторы смогут получить выплаты в зависимости от позиции в рейтинге. Программа распространяется как на новых авторов, так и на тех, кто уже выкладывал клипы ранее.