Рыбаки выловили зуб шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет

Команда рыбаков из американского города Портсмут, штат Нью-Гэмпшир, выловили зуб шерстистого мамонта возрастом 12 тысяч лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Команда рыбаков отправилась на лодке ловить гребешков и неожиданно поймала зуб мамонта длиной около 27 сантиметров и весом около трех килограммов.

Капитан рыболовного судна Тим Райдер отвез находку в Университет Нью-Гэмпшира, чтобы эксперты смогли изучить и идентифицировать ее.

«Я всегда люблю думать о ландшафте Новой Англии. Мамонты и мастодонты бродили вокруг, и, с точки зрения геологии, это было не так давно», — признался профессор геологии Уилл Клайд.

Райдер решил выставить зуб на интернет-аукцион eBay и пожертвовать вырученные средства на благотворительность.