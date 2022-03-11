Роскосмос оптимизирует затраты на проект МКС

Затраты на реализацию проекта Международной космической станции (МКС) будут оптимизированы. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса , распространенном в пятницу.

"Роскосмос планирует оптимизировать затраты на реализацию проекта Международной космической станции", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания оперативного штаба под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина .

Также Роскосмос определил основные приоритеты в реализации космических проектов на фоне санкций. "Одним из приоритетов является увеличение количества космических аппаратов в российской орбитальной группировке в интересах дистанционного зондирования Земли, связи и ретрансляции для обеспечения независимости нашей страны от внешних факторов", - говорится в сообщении госкорпорации по итогам заседания оперативного штаба под руководством гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.