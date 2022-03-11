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27 минут назад

Представлен облачный компьютер размером с мышку

Ferra.ruFerra.ru

Компания ZTE представила очень необычную новинку —компьютер, который по размерам сопоставим с мышкой, при этом не имеющий полноценного процессора и операционной системы.

Представлен облачный компьютер размером с мышку
Фото: ZTE ZTE

Называется устройство Taichi Cloud Computer W100D. Его масса составляет 55 г, а главной особенностью девайса является то, что он тесно связан с облачными технологиями. Все основные вычисления, которые ему подвластны, проходят на внешнем сервере.

По своей сути, новинка является связующим звеном между пользователем и облачным сервером. Именно там и запускается полноценная ОС, которой лишён компьютер.

На данный момент об устройстве не так много подробностей. Известно лишь, что для его питания используется USB-C, а пользователю доступно три порта USB-A и HDMI. Есть также Wi-Fi и Bluetooth.

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