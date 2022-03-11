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1 час назад

В России могут заблокировать WhatsApp

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что вместе с Facebook в России могут заблокировать Instagram и мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает НСН.

В России могут заблокировать WhatsApp
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Reuters рассказало, что Meta Platforms позволит пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса. Агентство сослалось на внутреннее письмо Meta об изменениях в политике против разжигания ненависти.

Позже в Meta подтвердили, что разрешили призывы против российских солдат, но пообещали, что «по-прежнему не допустят призывов к насилию против российских граждан».

На фоне этого Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к Instagram. Следственный комитет возбудил против Meta уголовные дела о публичных призывах к экстремизму и содействию терроризму.

Хинштейн заявил, что Роскомнадзор дал Meta время до вечера 11 марта, чтобы подтвердить или опровергнуть данные из материала Reuters.

«Молчание в данном случае будет означать согласие, подтверждение опубликованной информации. В таком случае могут быть заблокированы все ресурсы компании Meta в России - Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp», - сказал депутат.

Он отметил, что в техническом плане это можно реализовать за несколько дней.

Наука и техника,Александр Хинштейн,Следственный комитет,Роскомнадзор,Госдума,
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