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24 минуты назад

"Мертвая" звезда разогнала частицы почти до световых скоростей

Ferra.ruFerra.ru

Сгоревшее ядро “мертвой” звезды породило ударную волну, которая подтолкнула частицы к их теоретическому пределу скорости, сообщают ученые.

"Мертвая" звезда разогнала частицы почти до световых скоростей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Астрономы использовали гамма-обсерваторию в Намибии под названием HESS, чтобы увидеть, как мертвая звезда создает ударную волну, которая разгоняет окружающий материал до сверхбыстрых скоростей. Исследование было сосредоточено на RS Ophiuchi, сверхновой, которая вспыхивает каждые 15-20 лет.

Система RS Ophiuchi включает одну нормальную звезду и один белый карлик. Белый карлик вытягивает вещество из звезды, и когда она “проглотит” достаточно материала, она производит извержение, которое ученые называют сверхновой. При этом, возникающая ударная волна сталкивается с окружающей средой, ускоряя частицы до световых скоростей.

Примечательно, что частицы в RS Ophiuchi достигли скорости в сотни раз быстрее, чем ученые когда-либо наблюдали в других новообразованиях. Ускорение было настолько мощным, что частицы достигли максимальной скорости, предсказанной в теоретических моделях, отметила команда авторов нового исследования.

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