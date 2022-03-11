Microsoft исправила 71 уязвимость Windows

Microsoft выпустила серию обновлений для Windows, в которых была исправлена 71 уязвимость. Об этом сообщает издание TechAdvisor.

Фото: Microsoft Microsoft

Мартовские серии обновлений направлены на операционные системы Windows 10 и Windows 11. Суммарно специалисты компании исправили 71 уязвимость, включая две критические. По словам журналистов, по этой причине пользователям рекомендуют обновить свои ОС как можно скорее.

Кроме устранения уязвимостей, в апдейтах была исправлена ошибка, из-за которой пользователи не могли полностью очистить свой компьютер от данных. В Microsoft рассказали, что если у пользователя подключены сервисы сохранения данных в виртуальное облако, то при очистке ПК и дальнейшей синхронизации документы могут загрузиться в память устройства обратно.

Журналисты отметили, что следующее глобальное обновление — 22H2 для Windows 11 — должно выйти в июле. Ожидается, что в 2022 году Microsoft выпустит серию крупных апдейтов и февральское обновление оказалось одним из первых.