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1 час назад

Специалисты скорректировали высоту орбиты МКС на 850 метров

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В рамках подготовки в прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-21» специалисты подняли высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 850 метров.

Специалисты скорректировали высоту орбиты МКС на 850 метров
Фото: NASANASA

«По предварительным данным, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС повысилась на 850 м и составила 418,44 км», — следует из заявления госкорпорации «Роскосмос».

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» включили в 22:35 по мск — нои проработали 320,1 секунды и выдали импульс величиной 0,52 м/с.

Ранее работы по корректировке высоты орбиты МКС проводили 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.

После манёвра она увеличилась на 1,3 км.

Наука и техника,Роскосмос,
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