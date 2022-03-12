Специалисты скорректировали высоту орбиты МКС на 850 метров

В рамках подготовки в прибытию пилотируемого корабля «Союз МС-21» специалисты подняли высоту орбиты Международной космической станции (МКС) на 850 метров.

Фото: NASA NASA

«По предварительным данным, после проведения маневра средняя высота орбиты МКС повысилась на 850 м и составила 418,44 км», — следует из заявления госкорпорации «Роскосмос».

Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-18» включили в 22:35 по мск — нои проработали 320,1 секунды и выдали импульс величиной 0,52 м/с.

Ранее работы по корректировке высоты орбиты МКС проводили 26 февраля перед полётами космонавтов, запланированными на март.