Рогозин пообещал создать "неубиваемый" интернет в России

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал создать "неубиваемый" спутниковый интернет в России. Об этом он сказал на встрече с депутатами Государственной думы от ЛДПР, передает ТАСС. По его словам, это возможно будет сделать благодаря запуску новых орбитальных группировок на орбиту к 2025 году.
"Обязательно стране иметь — такой стране как наша — независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере", — сказал гендиректор.
При этом он отметил, что для российских широт, где около 70% территории — вечная мерзлота, прокладка оптоволокна не слишком эффективна. Также глава "Роскосмоса" заявил, что без нужных средств МКС до 2030 года развалится.