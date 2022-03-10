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46 минут назад

Рогозин пообещал создать "неубиваемый" интернет в России

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал создать "неубиваемый" спутниковый интернет в России. Об этом он сказал на встрече с депутатами Государственной думы от ЛДПР, передает ТАСС. По его словам, это возможно будет сделать благодаря запуску новых орбитальных группировок на орбиту к 2025 году.

Рогозин пообещал создать "неубиваемый" интернет в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обязательно стране иметь — такой стране как наша — независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере", — сказал гендиректор.

При этом он отметил, что для российских широт, где около 70% территории — вечная мерзлота, прокладка оптоволокна не слишком эффективна. Также глава "Роскосмоса" заявил, что без нужных средств МКС до 2030 года развалится.

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