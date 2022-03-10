В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Астрономы придумали, как быстро узнавать о рождении звезд

Российская ГазетаРоссийская Газета

Ученые Уральского федерального университета, Физического института РАН (Москва) и Объединенного института интерферометрии со сверхдлинной базой (Нидерланды) создали полную систему данных об источниках излучения в отдаленных участках космоса - водяных мазерах: она позволит быстрее получать сведения о ранних стадиях возникновения звезд.

Астрономы придумали, как быстро узнавать о рождении звезд
Фото: EPAEPA

Мазеры - источники микроволнового излучения, которое мощнее, чем исходящее от звезд. Ориентируясь на них, ученые могут исследовать отдаленные участки космоса. Излучение водяных мазеров может указывать на активное звездообразование и является ранним индикатором этого процесса. Также излучение находят в дисках проэволюционировавших звезд и во внешних галактиках. Интенсивность излучения может меняться, поэтому для исследований нужны данные о прежнем состоянии.

У астрономов получилось создать, по их словам, полную и удобную базу мазеров, которая позволит обнаруживать новые закономерности развития областей звездообразования, определять и исследовать наиболее перспективные объекты во Млечном Пути. Статью с описанием опубликовали в The Astronomical Journal.

В базе содержится данные о 95 процентах всех наблюдений водяных мазеров в областях звездообразования. Она постоянно пополняется и, по утверждениям ученых УрФУ, будет содержать в себе все данные о таких объектах. Например, в ней приведены полные наблюдательные характеристики мазеров: положение, лучевая скорость, интенсивность излучения.

По словам руководителя исследования и старшего научного сотрудника Коуровской астрономической обсерватории Дмитрия Ладейщикова, раньше исследователям мазеров приходилось самостоятельно отыскивать и анализировать большое количество разнородных данных, рассредоточенных по разным статьям. Теперь всесторонняя информация систематизирована, процесс ее поиска занимает несколько секунд. Это позволяет гораздо быстрее анализировать данные и делать выводы.

Наука и техника,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители