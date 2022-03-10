Астрономы придумали, как быстро узнавать о рождении звезд

Ученые Уральского федерального университета, Физического института РАН (Москва) и Объединенного института интерферометрии со сверхдлинной базой (Нидерланды) создали полную систему данных об источниках излучения в отдаленных участках космоса - водяных мазерах: она позволит быстрее получать сведения о ранних стадиях возникновения звезд.

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Мазеры - источники микроволнового излучения, которое мощнее, чем исходящее от звезд. Ориентируясь на них, ученые могут исследовать отдаленные участки космоса. Излучение водяных мазеров может указывать на активное звездообразование и является ранним индикатором этого процесса. Также излучение находят в дисках проэволюционировавших звезд и во внешних галактиках. Интенсивность излучения может меняться, поэтому для исследований нужны данные о прежнем состоянии.

У астрономов получилось создать, по их словам, полную и удобную базу мазеров, которая позволит обнаруживать новые закономерности развития областей звездообразования, определять и исследовать наиболее перспективные объекты во Млечном Пути. Статью с описанием опубликовали в The Astronomical Journal.

В базе содержится данные о 95 процентах всех наблюдений водяных мазеров в областях звездообразования. Она постоянно пополняется и, по утверждениям ученых УрФУ, будет содержать в себе все данные о таких объектах. Например, в ней приведены полные наблюдательные характеристики мазеров: положение, лучевая скорость, интенсивность излучения.