Искусственный интеллект поможет расшифровать древнегреческие тексты

Развитие технологий предоставляет ученым новые возможности для исследования древней истории. Так, специалисты компании DeepMind создали модель искусственного интеллекта, которая способна расшифровывать древнегреческие тексты, - сообщает Nature.

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Документы, возраст которых исчисляется сотнями лет, во многих случаях доходят до нас поврежденными. Часть написанного утрачивается, что зачастую не позволяет верно понять смысл.

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Искусственный интеллект будет восполнять эти пробелы, а также предлагать рекомендации относительно географического происхождения артефакта. Кроме того, он будет способен определять дату написания. Это особенно важно, так как многие тексты написаны на неорганических носителях (камень, металл), и им нельзя провести радиоуглеродный анализ.

Чтобы датировать документ, эксперты ищут текстовые и контекстуальные параллели. Но человеку сложно охватить все возможные данные и вывести закономерности на их основе. Искусственный интеллект способен более быстро и точно выполнить эту работу.

Новое программное обеспечение получило название Ithaca. Для обучения в него загрузили 78 608 древнегреческих надписей. Каждая из них сопровождалась метаданными о времени и месте создания. Как и все системы машинного обучения, Ithaca ищет закономерности, кодирует эту информацию и затем использует для оценки других текстов.

По данным предварительных экспериментов, точность «Итаки» при восстановлении букв в утраченных фрагментах составила 62%. Определение географического источника оказывалось точным в 71% случаев. Программа также определяла дату написания текста с погрешностью в 30 лет.

Ученые сочли результаты эксперимента «многообещающими». Однако они отметили, что система «не способна работать независимо от человеческого опыта». Ее следует рассматривать как дополнительное подспорье для оказания помощи историкам, а не полностью самостоятельный инструмент.