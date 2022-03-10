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1 час назад

Россиянам рекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Алиса Селезнёва

Жителям России из-за возможных проблем с оплатой облачных хранилищ Google и iCloud стоит скопировать хранящиеся там данные. Об этом заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Россиянам рекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ на фоне российской спецоперации на Украине. Выпущенные в России карты этих платежных систем перестанут работать за пределами страны. Центробанк России предупредил, что из-за введенных ограничений платежные сервисы Google Pay и Apple Pay станут недоступными для выпущенных российскими банками карт систем Visa и Mastercard.

Владимир Зыков обратил внимание на то, что, если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то «с их облаком может что-то произойти не очень хорошее».

«Поэтому, чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы — довольно большой вопрос», - заметил эксперт.

Он посоветовал россиянам перенести данные из иностранных облачных хранилищ на российские сервисы «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», так как их всегда можно будет оплатить через веб-версию.

Наука и техника,Владимир Зыков,Банк России,Visa,Google,Apple,
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