Россиянам рекомендовали скопировать данные из облаков Google и iCloud

Жителям России из-за возможных проблем с оплатой облачных хранилищ Google и iCloud стоит скопировать хранящиеся там данные. Об этом заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Ранее компании Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в РФ на фоне российской спецоперации на Украине. Выпущенные в России карты этих платежных систем перестанут работать за пределами страны. Центробанк России предупредил, что из-за введенных ограничений платежные сервисы Google Pay и Apple Pay станут недоступными для выпущенных российскими банками карт систем Visa и Mastercard.

Владимир Зыков обратил внимание на то, что, если пользователи не смогут продлить свои подписки в iCloud, то «с их облаком может что-то произойти не очень хорошее».

«Поэтому, чтобы защитить свои данные, лучше их скачать из облачного хранилища Google и облачного хранилища Apple iCloud. Потому что, как долго продлятся эти проблемы связанные с отсутствием возможностью оплатить за эти сервисы — довольно большой вопрос», - заметил эксперт.