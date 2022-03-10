Муравьи оказались способны определять рак по запаху

Муравьи способны определять рак по запаху, выяснили французские ученые из Университета Париж-север XIII и Национального института здравоохранения и медицинских исследований. Исследование было опубликовано в журнале iScience. Более ранние эксперименты показали, что собаки способны выявлять по запаху различные виды рака - это связано с определенными химическими соединениями, которые попадают в выдыхаемый воздух, а также пот, мочу и другие выделения. В поисках других животных, которые были бы способны выявлять рак, исследователи протестировали бурых лесных муравьев Formica fusca. Исследователи попробовали натренировать муравьев выявлять клетки раковых опухолей яичника, за правильный ответ вознаграждая сахарной водой. Муравьи достаточно быстро научились отличать опухолевые клетки от здоровых - очевидно, обращая внимание на те же соединения, что и собаки.