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5 часов назад

Муравьи оказались способны определять рак по запаху

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Муравьи способны определять рак по запаху, выяснили французские ученые из Университета Париж-север XIII и Национального института здравоохранения и медицинских исследований. Исследование было опубликовано в журнале iScience. Более ранние эксперименты показали, что собаки способны выявлять по запаху различные виды рака - это связано с определенными химическими соединениями, которые попадают в выдыхаемый воздух, а также пот, мочу и другие выделения. В поисках других животных, которые были бы способны выявлять рак, исследователи протестировали бурых лесных муравьев Formica fusca. Исследователи попробовали натренировать муравьев выявлять клетки раковых опухолей яичника, за правильный ответ вознаграждая сахарной водой. Муравьи достаточно быстро научились отличать опухолевые клетки от здоровых - очевидно, обращая внимание на те же соединения, что и собаки.

Муравьи оказались способны определять рак по запаху
Фото: ЖЖЖЖ

"Мы показали, что отдельным муравьям требуется всего несколько тренировок, чтобы запомнить и надежно определять запах раковых клеток человека", - отметили авторы работы.

При подозрении на рак пациенту порой требуется болезненная и дорогая диагностика, которая не всегда надежна (так, анализ крови на онкомаркеры подходит скорее для контроля лечения, чем для диагностики). Хотя животные для диагностики сейчас не используются, исследования показывают, что они могли бы быть для нее полезны - а муравьев разводить и содержать намного проще, чем собак.

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