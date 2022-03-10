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1 час назад

Найдено применение радиоактивным отходам

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Российские ученые из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с белорусскими коллегами из Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси (ИОНХ НАН Беларуси) нашли применение радиоактивным отходам в производстве. Они научись перерабатывать радионуклиды в керамику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Найдено применение радиоактивным отходам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Разработанная технология поможет эффективно и безопасно очищать загрязненную радиацией воду и перерабатывать твердые ядерные отходы в радиоизотопную продукцию.

С помощью инновационного технологического метода синтеза и композитных сорбентов, которые притягивали на себя радионуклиды, специалисты извлекали из воды все опасные радиоактивные элементы. Затем исследователи нагревали сорбенты и преобразовывали получившийся осадок в керамику. Этот материал в дальнейшем можно использовать для удобной утилизации радиоактивных отходов или применять в качестве основы радиоизотопных изделий в медицине, космической отрасли и промышленности. В частности, его могут использовать для изготовления рентгеновского аппарата, диагностических установок, оборудования для лучевой терапии.

В апреле 2021 года российские ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) начали создание и испытания гибрида ядерного и термоядерного реакторов мощностью около 60-100 мегаватт.

Наука и техника,Минобрнауки России,Томский политех,РАН,
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