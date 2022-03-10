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13 часов назад

AMD признала проблемы с Windows 11

Lenta.ruLenta.ru

Специалисты AMD нашли причину снижения производительности на некоторых компьютерах под управлением новой ОС от Microsoft. Об этом сообщается на сайте компании.

AMD признала проблемы с Windows 11
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В компании обратили внимание на жалобы некоторых пользователей, работающих на компьютерах на базе Windows 11 и процессоров AMD. Потребители рассказывали, что при воспроизведении музыки и в играх звук может передаваться с ошибкой, заметны «заикания». По словам инженеров корпорации, проблема связана с операциями с памятью и прошивкой fTPM.

Авторы рассказали, что когда ошибка возникает, компьютер перестает отвечать на запросы в течение короткого периода времени. Эксперты признали, что неполадки также могут быть связаны с материнской платой, которая нуждается в обновлении прошивки BIOS. В корпорации пообещали предоставить оперативный апдейт, который исправит ошибку.

В качестве временной меры представители AMD предложили продвинутым пользователям отключить функцию fTPM в настройках BIOS.

«В качестве немедленного решения клиенты, зависящие от функций fTPM для поддержки Trusted Platform Module, могут вместо этого использовать аппаратное устройство TPM (dTPM) для доверенных вычислений», — объяснили в компании, уточнив, что для совершения этой операции пользователи должны иметь права администратора.

Журналисты обратили внимание на жалобы пользователей, связанные с «заиканием» звука на ПК с процессорами AMD, в конце января. По словам специалистов, проблема может быть связана с защитным модулем TPM, наличие которого необходимо для установки Windows 11.

Наука и техника,Microsoft,
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