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1 час назад

Учёные нашли гены, отличающие человека от приматов

Ferra.ruFerra.ru

В сети появилась информация о свежем открытии группых студентов из Колледжа уголовного правосудия Джона Джея. Они нашли у человека гены microRNA, которые не встречаются ни у одного другого примата.

Ученые нашли гены, отличающие человека от приматов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По мнению авторов исследования, именно эти гены сыграли важную роль в уникальной эволюции человеческого вида. Также они отметили, что начиная с самой маленькой хромосомы человека — хромосомы 21 — была большая область уникальной для человека ДНК, которую было решено назвать 21p11.

Специалисты считают, что гены microRNA эволюционировали с тех пор, как линии шимпанзе и человека разделились. На данный момент считается, что случилось это около 7 млн лет назад. И именно поэтому данные гены являются специфичными для людей.

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