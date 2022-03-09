Ученые нашли гены, отличающие человека от приматов

В сети появилась информация о свежем открытии группых студентов из Колледжа уголовного правосудия Джона Джея. Они нашли у человека гены microRNA, которые не встречаются ни у одного другого примата.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По мнению авторов исследования, именно эти гены сыграли важную роль в уникальной эволюции человеческого вида. Также они отметили, что начиная с самой маленькой хромосомы человека — хромосомы 21 — была большая область уникальной для человека ДНК, которую было решено назвать 21p11.