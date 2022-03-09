«ВКонтакте» запустила крупнейшую в истории программу поддержки авторов

«Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". Мы считаем необходимым максимально поддержать всех, кто создает контент на нашей платформе. "ВКонтакте" большое количество инструментов для создания, продвижения и монетизации контента — наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией. Мы продолжим поддерживать авторов — следите за новостями», — заявила СЕО «ВКонтакте» Марина Краснова.