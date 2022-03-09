Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX в среду запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция ведется на сайте компании.

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Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 08:45 по местному времени (16:45 мск). В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 48 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при трех запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.