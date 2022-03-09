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19 часов назад

Названы самые популярные смартфоны

Lenta.ruLenta.ru

Устройства Apple заняли топ-5 в списке самых востребованных смартфонов 2021 года. Об этом сообщается в отчете агентства Counterpoint.

Названы самые популярные смартфоны
Фото: EPAEPA

Самым продаваемым в мире по версии агентства стал iPhone 12 — базовый флагман Apple, выпущенный осенью 2020 года. Девайс получил долю 2,9 процента. На второй позиции с долей 2,2 процента разместился флагман iPhone 12 Pro Max, на третьей — iPhone 13, который имеет долю 2,1 процента. В топ-5 самых популярных гаджетов также включили iPhone 12 Pro и iPhone 11.

В десятку самых востребованных телефонов также вошли iPhone SE и iPhone 13 Pro Max. По словам аналитиков, это первый случай в истории, когда в топ-10 самых популярных смартфонов оказались семь аппаратов Apple. В списке самых распространенных девайсов также назвали Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9A и Xiaomi Redmi 9.

В отчете говорится, что в 2021 году на мировом рынке было зафиксировано более 4200 моделей смартфонов. Популярность девайсов Apple объяснили повышенным интересом потребителей к технологии 5G, отложенным спросом, лояльности пользователей устройств на базе iOS.

В августе аналитики Counterpoint рассказали, что Xiaomi впервые стал брендом номер один среди смартфонов, сместив с вершины традиционных лидеров — iPhone и Samsung. Поставки устройств компании выросли на 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили 50 миллионов во втором квартале.

Наука и техника,Apple,
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