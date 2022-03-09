Раскрыта новая функция WhatsApp

В мессенджере WhatsApp тестируется функция проведения опросов внутри групповых чатов, сообщает WABetaInfo.

По словам специалистов, такую возможность нашли в бета-версии приложения для iOS. Внутри групповых чатов были замечены фрагменты интерфейса создания опроса. Отмечается, что опросы будут защищены сквозным шифрованием, как и сообщения пользователей.

Известно, что пользователи смогут указать вопрос и затем запустить голосование среди участников, а результаты будут показываться внутри группового чата. Пока точно неизвестно, насколько гибкой будет функция: сколько вариантов ответа можно будет указать и какие ограничения по объему знаков у вопроса.

Функцию еще не нашли в тестируемых версиях WhatsApp для Android. Специалисты отметили, что порой мессенджер вводит одну и ту же функцию на мобильных ОС в разное время.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp изменят интерфейс после выхода нового обновления. Например, в верхнем меню вместо иконки камеры появится новая вкладка сообщества.