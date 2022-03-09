Созданы новые воздушные фильтры, останавливающие коронавирус

Ученые из Великобритании разработали новые воздушные фильтры с антисептическим покрытием. Технология позволяет за секунды уничтожать бактерии, грибки и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, попадающие на поверхность фильтра. Система показала свою эффективность не только в лабораторных экспериментах, но и во время тестирования в поездах. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Ученые из Бирмингемского университета и компаний NitroPep Ltd и Pullman AC разработали новые воздушные фильтры, покрытые антисептиком хлоргексидином диглюконатом. В лабораторных экспериментах авторы наносили частицы уханьского штамма SARS-CoV-2 на поверхность обработанного фильтра и контрольного фильтра без обработки. Результаты показали, что большая часть вирусных частиц оставалась на поверхности контрольного фильтра в течение часа, при этом на обработанном фильтре они погибали в течение 60 секунд. Аналогичные результаты были получены в экспериментах с патогенными бактериями и грибками, таким как E. coli, S. aureus и C. Albicans.Чтобы проверить эффективность фильтров в реальных условиях, ученые на три месяца установили фильтры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вагонах поездов. После завершения эксперимента фильтры были отправлены на анализ, и исследователи оценили количество оставшихся на них организмов. Оказалось, что даже после трех месяцев использования обработанные фильтры уничтожали всех попавших на них микроорганизмов.
«Существует множество фильтров для очистки воздуха, однако им как правило не хватает энергоэффективности и быстродействия, или же они не походят для большинства существующих систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, — рассказала руководитель исследования Фелисити Коган. — Разработанная нами технология может быть применена к существующим фильтрам и может использоваться в существующих системах без каких-либо затрат или хлопот, связанных с дополнительными модификациями. Такой уровень совместимости с существующими системами устраняет многие препятствия на пути выхода нашей технологии на рынок».
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