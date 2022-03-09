Созданы новые воздушные фильтры, останавливающие коронавирус

Ученые из Великобритании разработали новые воздушные фильтры с антисептическим покрытием. Технология позволяет за секунды уничтожать бактерии, грибки и вирусы, в том числе SARS-CoV-2, попадающие на поверхность фильтра. Система показала свою эффективность не только в лабораторных экспериментах, но и во время тестирования в поездах. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.Ученые из Бирмингемского университета и компаний NitroPep Ltd и Pullman AC разработали новые воздушные фильтры, покрытые антисептиком хлоргексидином диглюконатом. В лабораторных экспериментах авторы наносили частицы уханьского штамма SARS-CoV-2 на поверхность обработанного фильтра и контрольного фильтра без обработки. Результаты показали, что большая часть вирусных частиц оставалась на поверхности контрольного фильтра в течение часа, при этом на обработанном фильтре они погибали в течение 60 секунд. Аналогичные результаты были получены в экспериментах с патогенными бактериями и грибками, таким как E. coli, S. aureus и C. Albicans.Чтобы проверить эффективность фильтров в реальных условиях, ученые на три месяца установили фильтры в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в вагонах поездов. После завершения эксперимента фильтры были отправлены на анализ, и исследователи оценили количество оставшихся на них организмов. Оказалось, что даже после трех месяцев использования обработанные фильтры уничтожали всех попавших на них микроорганизмов.