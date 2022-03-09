Ученые опровергли миф о безопасных дозах алкоголя

Ученые из Пенсильванского университета представили новое исследование влияния алкоголя, в котором поучаствовало 36 тысяч человек. Работа подтверждает связь между употреблением алкоголя и структурными изменениями мозга - уменьшению объема серого и белого веществ.

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Опасность начинается с употребления половины стакана пива и усиливается с каждым последующим глотком. Употребление же одного-двух бокалов вина или бутылок пива привела к процессам, эквивалентным старению на два года. Три порции похожи на старение на три с половиной года. Об этом написали в журнале Nature Communications.

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Большая выборка позволила заметить такие мельчайшие закономерности, как связь умеренного употребление алкоголя и уменьшения объема мозга. Результаты противоречат рекомендациям по объемам спиртного, которые считаются безопасными для человека. Так, женщинам обычно рекомендуют употреблять не больше одной порции, а мужчинам - двух, однако допустимая норма для мужчин уже ведет к снижению мозговой активности.

Для анализа использовали данные британского биобанка - МРТ 36 тысяч взрослых, генетическую и медицинскую информацию о полумиллионе британцев среднего и старшего возраста. Такое разнообразие данных ученые даже сравнили с очень мощным микроскопом. Чтобы получить более четкие данные исследователи учли пол, возраст, рост, опыт курения, социально-экономический статус, генетическое происхождение, округ проживания. Они также скорректировали данные об объеме мозга с учетом общего размера головы. 36 тысяч добровольцев, в свою очередь, дополнительно ответили на вопросы анкеты об употреблении спиртных напитков.

Когда исследователи сгруппировали участников по среднему уровню потребления, выявилась небольшая, но очевидная закономерность: объем серого и белого вещества уменьшился. Переход от нуля к одной единице алкоголя не сильно повлиял на объем мозга, но переход от одной к двум или от двух к трем единицам алкоголя в день был связан с уменьшением объема мозга.

После ученые сравнили уменьшение размера мозга, связанное с употреблением алкоголя, с тем, что происходит в процессе старения. Моделирование показало, что каждая дополнительная единица алкоголя, потребляемая в день, отражалась в большем эффекте старения мозга.