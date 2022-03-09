Искусственный интеллект научился быстро и точно определять неисправности в автомобилях

Сотрудники Высшей технической школы в Цюрихе, Германия, разработали новый метод обучения искусственного интеллекта. Теперь ИИ сможет определять неисправность автомобиля по звуку. Об этом сообщает Столица С.

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Звук - идеальный материал для диагностики неполадок в транспортном средстве. Благодаря ему возможно определить, исправно ли авто, или ему требуется ремонт. Исследования цюрихских специалистов не только значительно расширяют возможности диагностики уже имеющихся повреждений, но и позволяет их прогнозировать и таким образом предотвращать дорогостоящую замену запчастей.