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2 часа назад

Искусственный интеллект научился быстро и точно определять неисправности в автомобилях

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Сотрудники Высшей технической школы в Цюрихе, Германия, разработали новый метод обучения искусственного интеллекта. Теперь ИИ сможет определять неисправность автомобиля по звуку. Об этом сообщает Столица С.

Искусственный интеллект научился быстро и точно определять неисправности в автомобилях
Фото: ТАССТАСС

Звук - идеальный материал для диагностики неполадок в транспортном средстве. Благодаря ему возможно определить, исправно ли авто, или ему требуется ремонт. Исследования цюрихских специалистов не только значительно расширяют возможности диагностики уже имеющихся повреждений, но и позволяет их прогнозировать и таким образом предотвращать дорогостоящую замену запчастей.

Эксперты обучили ИИ выявлять самые тонкие нюансы в типах звука, специфичных для конкретной машины. Задачу серьезно усложняло отсутствие образцов ошибок, на которых можно было бы учиться.

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