Корабль был раздавлен морскими льдами и затонул в 1915 году, что вынудило Шеклтона и его команду совершить беспримерный переход по льдам пешком и на небольших лодках. Шеклтон сумел спасти всех своих людей, в ходе его экспедиции никто не погиб, однако этот подвиг не был оценен в Британии должным образом, поскольку общественное внимание было тогда занято происходящим на фронтах Первой мировой войны.