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25 минут назад

В Антарктике найдено затонувшее 107 лет назад судно Endurance Эрнеста Шеклтона

Газета.RuГазета.Ru

Затонувшее судно Endurance известного британского исследователя Антарктики Эрнеста Шеклтона обнаружено на дне моря Уэдделла у берегов Западной Антарктиды, сообщает портал National Geographic.

Корабль был раздавлен морскими льдами и затонул в 1915 году, что вынудило Шеклтона и его команду совершить беспримерный переход по льдам пешком и на небольших лодках. Шеклтон сумел спасти всех своих людей, в ходе его экспедиции никто не погиб, однако этот подвиг не был оценен в Британии должным образом, поскольку общественное внимание было тогда занято происходящим на фронтах Первой мировой войны.

Видеосъемки останков показывают, что Endurance находится в прекрасном состоянии. Несмотря на то, что судно находится на глубине 3 км уже более века, оно выглядит точно так же, как в тот ноябрьский день, когда затонуло. На корме отчетливо видно название Endurance.

"Без преувеличения, изо всех кораблекрушений, случавшихся с деревянными судами, которые я когда-либо видел, в этом случае сохранность судна оказалась самой лучшей, — признается морской археолог Менсун Баунд, участвовавший в этой исследовательской экспедиции. — Корабль стоит на морском дне прямо, его корпус цел и прекрасно сохранился".

До погружения на дно Endurance несколько месяцев находился в ледяной ловушке. Проект по поиску потерянного корабля был реализован Фондом морского наследия Фолклендских островов (FMHT) с использованием южноафриканского ледокола Agulhas II, оснащенного дистанционно управляемыми подводными аппаратами.

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