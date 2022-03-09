Ученые заявили, что обнаружили кости самых древних домашних птиц

Такой вывод был сделан на основе изучения костей гусей. Раскопки проводились на востоке Китая на месте памятника Тяньлуошань – деревни каменного века, существовавшей в период 7000-5500 лет назад. Жители этой деревни, в основном, были охотниками-собирателями, но также выращивали рис. Исследователи идентифицировали 232 гусиные кости и пришли к выводу, что птицы были одомашнены. Четыре кости принадлежали птенцам моложе 16 недель, а самому молодому было менее 8 недель отроду. По словам ученых, это говорит о том, что птенцы вылупились на территории Тяньлуошань, поскольку молодые особи не способны к дальним переходам. Кроме того, химический анализ костей показал, что гуси питались местными продуктами и пили местную воду. Если выводы ученых верны, и гусей одомашнили 7000 лет назад, то они стали первыми известными домашними птицами в истории человечества.