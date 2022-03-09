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5 часов назад

Ученые заявили, что обнаружили кости самых древних домашних птиц

Газета.RuГазета.Ru

Гусей могли одомашнить 7000 лет назад на территории современного Китая. Статья об этом была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые заявили, что обнаружили кости самых древних домашних птиц
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Эти находки продлевают историю одомашнивания гусей, и историю одомашнивания птицы в целом", – говорит Масаки Эда из Музея Университета Хоккайдо, одна из авторов исследования.

Такой вывод был сделан на основе изучения костей гусей. Раскопки проводились на востоке Китая на месте памятника Тяньлуошань – деревни каменного века, существовавшей в период 7000-5500 лет назад. Жители этой деревни, в основном, были охотниками-собирателями, но также выращивали рис. Исследователи идентифицировали 232 гусиные кости и пришли к выводу, что птицы были одомашнены. Четыре кости принадлежали птенцам моложе 16 недель, а самому молодому было менее 8 недель отроду. По словам ученых, это говорит о том, что птенцы вылупились на территории Тяньлуошань, поскольку молодые особи не способны к дальним переходам. Кроме того, химический анализ костей показал, что гуси питались местными продуктами и пили местную воду. Если выводы ученых верны, и гусей одомашнили 7000 лет назад, то они стали первыми известными домашними птицами в истории человечества.

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