Падение метеорита сняли на видео в Башкирии

В небе над Башкирией 8 марта заметили яркий метеорит. Очевидцами этого явления стали жители нескольких городов в регионе. Падение неопознанного объекта попало в объектив камер, запись публикует сообщество «Башкирия Online» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как крупный шар с горящим хвостом входит в атмосферу, после чего начинает снижаться и исчезает из вида. Случившееся уже прокомментировали UTV в планетарии Башкирии, сообщает автор публикации.