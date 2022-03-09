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17 минут назад

Падение метеорита сняли на видео в Башкирии

Александр Кузьмин

В небе над Башкирией 8 марта заметили яркий метеорит. Очевидцами этого явления стали жители нескольких городов в регионе. Падение неопознанного объекта попало в объектив камер, запись публикует сообщество «Башкирия Online» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как крупный шар с горящим хвостом входит в атмосферу, после чего начинает снижаться и исчезает из вида. Случившееся уже прокомментировали UTV в планетарии Башкирии, сообщает автор публикации.

«Крупных метеорных потоков сейчас нет. Это может быть метеорное тело, не принадлежащее какому-либо потоку», — заявила астроном Татьяна Денисова.

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