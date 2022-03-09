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3 часа назад

Ученые: джунгли Амазонки могут превратиться в саванну

Ferra.ruFerra.ru

Если вырубка лесов продолжится, тропические леса Амазонки могут достичь критической точки, когда большая их часть превратится в сухую саванну, предупреждает новое исследование.

Ученые: джунгли Амазонки могут превратиться в саванну
Фото: ВикипедияВикипедия

Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, показывает, что более 75% тропических лесов с 2000-х годов неуклонно теряют "устойчивость", что означает, что эти участки тропических лесов теперь не могут так же легко восстанавливаться после засухи и лесных пожаров. Регионы тропических лесов, которые демонстрируют наиболее значительные потери устойчивости, расположены вблизи ферм, городских районов и территорий, используемых для лесозаготовок, - сообщает Inside Climate News.

Новое исследование дополняет существующие свидетельства того, что крупнейший в мире тропический лес стремительно приближается к критической точке, за которой большие участки леса могут внезапно погибнуть. Авторы исследования сообщили Inside Climate News, что не могут точно определить, когда будет достигнут этот переломный момент, но лес может достичь его в течение десятилетий.

Если тропические леса преодолеют эту критическую точку, экосистема может быстро превратиться в огромную саванну, сообщает The Guardian.

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