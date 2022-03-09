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52 минуты назад

WhatsApp задумал ввести новое ограничение для пользователей

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Разработчики мессенджера WhatsApp задумали ввести новое ограничение для пользователей. Информация о нововведении появилась в минувший вторник, 8 марта, на портале WABetaInfo.

WhatsApp задумал ввести новое ограничение для пользователей
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в новой версии мессенджера под номером 2.22.7.2 для Android появится ограничение по пересылке сообщений. Так, если пользователь получит сообщение с пометкой «пересланное», то он не сможет отправить его одновременно в несколько групповых чатов.

«Если вам понадобится переслать сообщение больше чем в один групповой чат, то вы должны будете снова выбрать это сообщение и нажать на кнопку "Переслать"», — говорится в публикации портала.

Отмечается, что сегодня ограничение распространяется только на те сообщения, которые пересылались пять и более раз с момента отправки исходным пользователем. Они получают пометку «Часто пересылаемое сообщение», и их можно отправлять только в один чат за раз.

Специалисты портала предположили, что новое ограничение WhatsApp должно защитить пользователей от дезинформации и фейков. Когда нововведение вступит в силу, не уточняется.

Ранее стало известно, что в WhatsApp для смартфонов под управлением iOS и Android появится новая функция. Уточнялось, что мессенджер расширит возможности для пользователей, которые хотят подать жалобу на спорный контент.

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