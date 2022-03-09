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18 минут назад

В работе умной бытовой техники могут начаться сбои

Мир новостейМир новостей

Эксперт по подбору бытовой техники Роман Четверных предупредил отечественных потребителей, что санкции компаний, разрабатывающих операционные системы, могут обернуться отключением или ограничением работы умной бытовой техники в РФ.

В работе умной бытовой техники могут начаться сбои
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалист напомнил, что в основном в современной бытовой технике применяется западное ПО, которое нужно регулярно обновлять для корректной и бесперебойной работы устройств. Четверных отметил, что существуют добровольные обновления (от них можно отказаться), и принудительные, устанавливающиеся автоматически при подключении к Wi-Fi.

По словам эксперта, может возникнуть такая ситуация, когда в рамках санкций разработчики ОС установят принудительные обновления, которые либо ограничат функционал, либо полностью остановят работу телевизора, посудомоечной или стиральной машин, а также некоторой мелкой бытовой техники.

Он подчеркнул, что в прошивке устройств, выпущенных в конце 2020 года – начале 2022 года, есть функция удаленной блокировки со стороны производителя. Такие приборы находятся в зоне повышенного риска.

При этом Четверных добавил, что возможная блокировка будет полностью законной, поскольку такая возможность прописана в пользовательском соглашении, которое подписывают все владельцы умных устройств. Заменить или отремонтировать такую технику будет нельзя.

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