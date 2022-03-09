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1 час назад

Раскрыты характеристики и сроки выхода PlayStation 5 Pro

Ferra.ruFerra.ru

Накануне в сети появились слухи о том, что Sony уже отправляет разработчикам девкиты новенькой PlayStation 5 Pro. Теперь же инсайдеры раскрыли характеристики и примерные сроки выхода консоли.

Раскрыты характеристики и сроки выхода PlayStation 5 Pro
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если верить интернет-источнику под ником Foxy, главной целью разработки PS5 Pro является целевое 4K-разрешение и более качественная реализация технологии трассировки лучей. При этом Sony также будет стараться внедрить поддержку стабильных 8K в графически простых играх и при просмотре фильмов.

Помочь в этом должен обновлённый процессор с более высокой частотой обновления. Сообщается также, что PS5 Pro будет совместима с базовой PS5, как это было во времена PS4/PS4 Pro.

Ориентировочная дата выхода новой консоли Sony — 2024 год.

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