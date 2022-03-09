Раскрыты характеристики и сроки выхода PlayStation 5 Pro

Накануне в сети появились слухи о том, что Sony уже отправляет разработчикам девкиты новенькой PlayStation 5 Pro. Теперь же инсайдеры раскрыли характеристики и примерные сроки выхода консоли.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если верить интернет-источнику под ником Foxy, главной целью разработки PS5 Pro является целевое 4K-разрешение и более качественная реализация технологии трассировки лучей. При этом Sony также будет стараться внедрить поддержку стабильных 8K в графически простых играх и при просмотре фильмов.

Помочь в этом должен обновлённый процессор с более высокой частотой обновления. Сообщается также, что PS5 Pro будет совместима с базовой PS5, как это было во времена PS4/PS4 Pro.