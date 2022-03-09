Роботам-жукам нашли применение в труднодоступных местах

Специалисты Университета Питтсбурга (США) создали прототип крошечных роботов, которые можно использовать в условиях ограниченного пространства. Об этом сообщает издание Science Daily.

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По словам инженеров, внешне напоминающим жуков роботам найдут применение при решении различных задач в труднодоступных местах и при неблагоприятных условиях. «Эти машины могут использоваться для доступа к замкнутым пространствам для получения изображений, или оценки окружающей среды, или взятия проб воды и материалов», — отметил автор изобретения Цзюньфэн Гао.

В основе конструкции компактных роботов лежит технология изготовления искусственных мышц из полимеров. В материале говорится, что роботы сокращают мышцы, чтобы аккумулировать энергию, а затем высвобождают ее в импульсивном порыве для движения вперед. В процессе создания роботов ученые решили проблему сокращения искусственных мышц, которое обычно происходит очень медленно. Для этого синтезированный материал стали стимулировать небольшим разрядом тока.

Специалисты отметили, что робот размером с обычного сверчка и весом не более нескольких граммов способен передвигаться по сыпучим поверхностям так же легко, как и по твердым, и даже прыгать по воде. «Везде, куда не может попасть человек, но легко проникает насекомое, наш робот может пригодиться», — подчеркнул Цзюньфэн Гао.