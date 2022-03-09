В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

В Шотландии археологи обнаружили памятник культуры пиктов

runews24.rurunews24.ru

Археологи из Абердинского университета раскопали остатки здания 11-12 веков, в основании которого находился камень с нанесёнными на него классическими пиктскими символами: тройными овалами, двойными дисками и полумесяцем. Некоторые изображения на нём перекрывают друг друга, что говорит о том, что их наносили в разное время.

В Шотландии археологи обнаружили памятник культуры пиктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Археолог Гордон Ноубл сообщил о том, что сам камень пиктской эпохи датируется 5-6 веками. Судя по всему,его использовали повторно при строительстве сооружения 11-12 веков, котороенаходилось прямо на месте древнего поселения пиктов.

Пикты - одно из кельтских племен, во времена античности и раннего средневековья населявших территорию современной Шотландии. Впервые они упоминаются римским историком Евмением, написавшим о нападении этого племени на Адрианов вал.

В эпоху раннего Средневековья пикты приняли христианство и основали собственное государство. В 9-10 веках, они были ассимилированы скандинавами и скоттами.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители