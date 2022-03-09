В Шотландии археологи обнаружили памятник культуры пиктов

Археологи из Абердинского университета раскопали остатки здания 11-12 веков, в основании которого находился камень с нанесёнными на него классическими пиктскими символами: тройными овалами, двойными дисками и полумесяцем. Некоторые изображения на нём перекрывают друг друга, что говорит о том, что их наносили в разное время.

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Археолог Гордон Ноубл сообщил о том, что сам камень пиктской эпохи датируется 5-6 веками. Судя по всему,его использовали повторно при строительстве сооружения 11-12 веков, котороенаходилось прямо на месте древнего поселения пиктов.

Пикты - одно из кельтских племен, во времена античности и раннего средневековья населявших территорию современной Шотландии. Впервые они упоминаются римским историком Евмением, написавшим о нападении этого племени на Адрианов вал.