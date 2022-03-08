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14 минут назад

Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и Украине

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Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Meta, которой принадлежит соцсеть.

Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и Украине
Фото: ReutersReuters

По словам представителей компании, мера вводится, чтобы «защитить сообщества в России и Украине». Будут скрыты данные о подписчиках пользователей, о тех, на кого они подписаны, и тех, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах.

Кроме того, будут понижены в выдаче публикации Stories, содержащих ссылки на российские государственные СМИ. Они также будут помечены, чтобы «чтобы люди могли знать, что они ведут на сайты российских госСМИ».

Ранее социальная сеть TikTok приостановила работу в России. В компании временно отказались от распространения нового контента и проведения прямых эфиров.

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