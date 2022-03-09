Instagram скроет подписки российских пользователей

Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине.
«Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — приводит ТАСС заявление компании-владельца Meta.
Также российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».
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Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.
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