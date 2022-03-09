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1 час назад

Instagram скроет информацию о подписках пользователей в России и на Украине

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Социальная сеть Instagram перестанет показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине.

Instagram скроет подписки российских пользователей
Фото: ReutersReuters

«Чтобы помочь защитить наши сообщества на Украине и в России, мы теперь будем скрывать информацию о подписчиках и подписках людей, находящихся в этих двух странах», — приводит ТАСС заявление компании-владельца Meta.

Также российские и украинские личные аккаунты больше не будут показываться в списке «взаимных подписчиков».

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Twitter на территории России.

Также 4 марта Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.

Стриминговый сервис Netflix объявил о приостановке работы на территории России.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group заявила о приостановке работы в России.

Наука и техника,Netflix,Роскомнадзор,
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