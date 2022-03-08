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33 минуты назад

Apple представила 20-ядерный процессор

Lenta.ruLenta.ru

Apple представила свой самый мощный процессор для компьютеров Mac. Презентация транслируется на сайте компании, однако она недоступна в России.

Apple представила 20-ядерный процессор
Фото: AppleApple

Процессор M1 Ultra базируется на двух чипах M1 Max с пропускной способностью 2,5 терабит в секунду. Устройство имеет 20 ядер — 16 высокопроизводительных и 4 высокоэффективных ядра. Также показанный на мероприятии чип имеет 64-ядерный графический процессор. Процессор базируется на 114 миллиардов.

По словам представителей Apple, новый процессор подходит для сложных творческих приложений, таких как редактирование видео и 3D-рендеринг. Также M1 Ultra примерно в восемь раз быстрее, чем M1 — первый ARM-процессор от Apple. В компании рассказали, что первым компьютером на основе M1 Ultra окажется Mac Studio.

На весенней презентации Apple также представила новое поколение смартфона iPhone SE. Устройство получило 4,7-дюймовый экран, чип Apple A15 Bionic, поддержку работы в сетях пятого поколения, одинарную камеру. Стоимость iPhone SE в США начинается с 429 долларов.

Наука и техника,Apple,
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