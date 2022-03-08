Apple представила бюджетный iPhone

Apple на своей презентации представила обновленную модель своего смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G.

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Новый смартфон оснащен процессором A15 Bionic - новым шестиядерным чипом, который был анонсирован 14 сентября 2021 года. До этого он присутствовал только в смартфонах iPhone 13 и 13Pro. Также у смартфона более прочное стекло спереди и сзади - как у iPhone 13, а также защита от влаги и пыли IP67.

Смартфон оснащен улучшенной батареей и поддержкой 5G. Из новых функций - возможность считывать текст прямо с камеры, выделять его и копировать в другие приложения. В iPhone по-прежнему только одна камера, а также поддержка сканера отпечатков пальцев Touch ID.