Хакеры взломали сайт ФСИН России

Журналисты заметили, что при переходе на сайт ФСИН РФ стала отображаться картинка вместо привычного содержимого.
Если пытаться перейти на адрес https://fsin.gov.ru/, можно увидеть следующее (актуально на момент публикации новости):
Ответственность за взлом на себя пока никто не взял.
Ранее хакеры из Anonymous заявили, что взломали сайты российских СМИ и разместили там страницу с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. В течение какого-то времени контент сайтов был недоступен.
Также на днях случился массовый взлом Telegram-каналов. Он производился через бота CrosserBot. Кто именно стоял за взломом, неизвестно. Пострадали 3700 каналов, они распространяли один и тот же текст, некоторые удалили его через минуту.