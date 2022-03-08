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1 час назад

Хакеры взломали сайт ФСИН России

Ferra.ruFerra.ru

Журналисты заметили, что при переходе на сайт ФСИН РФ стала отображаться картинка вместо привычного содержимого.

Хакеры взломали сайт ФСИН России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если пытаться перейти на адрес https://fsin.gov.ru/, можно увидеть следующее (актуально на момент публикации новости):

Ответственность за взлом на себя пока никто не взял.

Ранее хакеры из Anonymous заявили, что взломали сайты российских СМИ и разместили там страницу с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. В течение какого-то времени контент сайтов был недоступен.

Также на днях случился массовый взлом Telegram-каналов. Он производился через бота CrosserBot. Кто именно стоял за взломом, неизвестно. Пострадали 3700 каналов, они распространяли один и тот же текст, некоторые удалили его через минуту.

Наука и техника,ФСИН,Anonymous,
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