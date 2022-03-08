Хакеры взломали сайт ФСИН России

Журналисты заметили, что при переходе на сайт ФСИН РФ стала отображаться картинка вместо привычного содержимого.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Если пытаться перейти на адрес https://fsin.gov.ru/, можно увидеть следующее (актуально на момент публикации новости):

Ответственность за взлом на себя пока никто не взял.

Ранее хакеры из Anonymous заявили, что взломали сайты российских СМИ и разместили там страницу с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. В течение какого-то времени контент сайтов был недоступен.