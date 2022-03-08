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1 час назад

Apple разблокировала доступ к трансляции презентации для россиян

ТАССТАССиещё 7

Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России, в этом убедился корреспондент ТАСС.

Apple разблокировала доступ к трансляции презентации для россиян
Фото: ReutersReuters

Ранее при открытии ссылки на трансляцию на видеохостинге появляется экран с надписью "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране". Теперь на странице появился таймер с отсчетом до начала мероприятия.

Презентация состоится 8 марта в 21:00 по московскому времени. На ней компания должна представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.

В начале марта Apple сообщила о приостановке продаж своей продукции в России. На день закрылись магазины Re:store, сегодня они работают в штатном режиме.

Наука и техника,Apple,
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