Apple разблокировала доступ к трансляции презентации для россиян

Apple разблокировала доступ к прямой трансляции презентации своих новых продуктов на YouTube для пользователей из России, в этом убедился корреспондент ТАСС.

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Ранее при открытии ссылки на трансляцию на видеохостинге появляется экран с надписью "Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране". Теперь на странице появился таймер с отсчетом до начала мероприятия.

Презентация состоится 8 марта в 21:00 по московскому времени. На ней компания должна представить новую версию бюджетного iPhone, а также Ipad Air.