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2 часа назад

Обнаружена новая вероятная причина неизлечимой деменции

Lenta.ruLenta.ru

Международная группа ученых обнаружила новую вероятную причину нейродегенеративных заболеваний, связанную с образованием аномальных белков в головном мозге. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Обнаружена новая вероятная причина неизлечимой деменции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи извлекли белки из ткани мозга 11 пациентов, умерших от трех неизлечимых нейродегенеративных заболеваний, связанных с неправильно свернутыми белками: прогрессирующего надъядерного паралича, деменции с тельцами Леви (DLB) и лобно-височной долевой дегенерации (FTLD). FTLD является наиболее распространенной формой деменции у лиц моложе 60 лет.

Оказалось, что белок под названием TMEM106B может образовывать фибриллы — структуры, которые способны оказывать патологическое действие на нейроны головного мозга. Этот белок является основным компонентом лизосом и эндосом, которые представляют собой органеллы, очищающие клетки от накапливающегося с возрастом мусора.

Белки TMEM106B разделяются на два фрагмента. Фрагменты внутри органелл могут затем самостоятельно собираться в то, что, как подозревают исследователи, является волокнистыми фибриллами. На настоящий момент неизвестно, действительно ли эти фибриллы вызывают заболевания, однако они безусловно присутствуют в пораженной ткани, что указывает на их вероятную роль в развитии нейродегенеративных расстройств.

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