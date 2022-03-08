В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Физики создали имитацию черной и белой дыры

Lenta.ruLenta.ru

Физики Университета штата Луизиана (США) создали имитацию черной дыры, связанной с белой дырой, с помощью нелинейного оптического материала, способного воспроизводить эффект горизонта событий и излучения Хокинга. Они подтвердили, что между излучением и внутренней частью черной дыры существует квантовая запутанность. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Физики создали имитацию черной и белой дыры
Фото: EPAEPA

Известно, что с учетом квантовых эффектов черная дыра постепенно испаряется, испуская излучение Хокинга и теряя массу. При этом частицы, покидающие окрестности горизонта событий, квантово запутаны с недрами самой черной дыры. Однако это невозможно проверить на астрофизических черных дырах, поскольку слабое излучение Хокинга перекрывается другими яркими источниками излучения.

Было установлено, что спонтанное образование запутанных частиц Хокинга происходит в любой системе, которая может поддерживать эффективный горизонт событий. Такие системы обычно подпадают под определение «аналоговых гравитационных систем». Серьезные экспериментальные исследования аналоговых гравитационных систем, состоящих из конденсата Бозе-Эйнштейна, нелинейных оптических волокон или даже проточной воды, ведутся уже более десяти лет.

Исследователи показали, что, освещая аналоговые горизонты событий фотонами с определенными квантовыми состояниями, можно усиливать запутанность в излучении Хокинга. В качестве примера ученые применили эту концепцию к конкретному случаю пары аналоговых бело-черных дыр, имеющих общую внутреннюю часть и созданных в нелинейном оптическом материале.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители